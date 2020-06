Abraham Weintraub foi demitido na tarde desta quinta-feira (18) do cargo de ministro da Educação e postou um vídeo (veja no final da reportagem) ao lado do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Segundo Weintraub, ele deixará o Ministério da Educação para assumir cargo na direção do Banco Mundial. Essa foi a saída honrosa encontrada pelo Palácio do Planalto para não deixá-lo fora do governo.

Weintraub havia assumido a pasta em abril de 2019 em substituição ao filósofo Ricardo Vélez Rodríguez, também demitido por Bolsonaro.

A permanência de Weintraub no ministério ficou instável após ele ter virado alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga fake news e ataques contra a Corte.

Com a saída de Weintraub, um forte nome para assumir a pasta é o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim que, assim como o agora ex-ministro, faz parte da ala ideológica e é seguidor do escritor Olavo de Carvalho.