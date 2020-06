O 28º Batalhão da Polícia Militar (PM) foi acionado na tarde deste sábado (20) para averiguar uma denúncia em um bar do Centro de Anápolis.

No local, os policiais encontraram e apreenderam um total de sete máquinas caça-níquel e um quantia em dinheiro na ordem de R$ 1.685.

À corporação, a proprietária do bar, uma mulher de 51 anos, disse que a quantia era proveniente dos jogos de azar realizados. Anotações corroboraram com a versão.

Segundo o 28º Batalhão, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela conduta do artigo 50 (jogos de azar) da Lei das Contravenções Penais.

As máquinas caça-níquel foram levadas para Central do TCO, que fica nas instalações do 4º Batalhão.