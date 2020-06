Quem está curtindo o clima ameno e agradável de Anápolis nos últimos dias pode comemorar.

Isso porque, de acordo com o Climatempo, a expectativa é de que o cenário se mantenha assim até o fim dessa semana, pelo menos.

Com a chegada oficial do inverno no último sábado (20), os anapolinos já podem ir se acostumando com essa realidade.

Ainda de acordo com o serviço, a temperatura mínima esperada para o período é de 13ºC, no sábado (27). Já a máxima é de 27ºC e está prevista para quarta-feira (24).

A plataforma meteorológica informa também que a probabilidade de chuva é zero em todos os dias da semana.