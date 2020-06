Já recebeu alta hospitalar o homem de 35 anos que foi alvo de golpes de faca nesta quinta-feira (25), no bairro Maracanã, na região Central de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria de comunicação do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que informou ainda que ele sofreu apenas escoriações.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi gravemente esfaqueada no rosto e no braço e precisou de socorro imediato. Antes disso, no entanto, conseguiu indicar aos agentes onde o crime havia ocorrido.

No local, a equipe encontrou o suposto autor, de 52 anos, escondido, além da faca ainda ensaguentada em um cesto de roupas.

Informações preliminares dão conta de que os dois já tinha conflitos passados e o ápice do desentendimento teria sido o pagamento de um aluguel.

O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e o caso será investigado pela Polícia Civil.