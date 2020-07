Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (1º) com as rádios de Anápolis, o prefeito Roberto Naves (PP) detalhou o processo para elaboração das novas regras e explicou como funcionará o comércio e fiscalização na cidade.

Roberto comentou que durante a última semana se reuniu com representantes da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsáveis pela pesquisa de projeção do avanço da Covid-19, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a equipe epidemiológica do município.

De acordo com o mandatário, esse ajuntamento procurou determinar as atitudes necessárias para o momento atual da cidade, conforme o estado do sistema de saúde, a velocidade de propagação do vírus e o desrespeito às normas de distanciamento social.

Sendo assim, ajustes foram feitos na regulamentação da volta da quarentena. O principal sendo a mudança do grau leve para o moderado, devido à taxa de ocupação dos leitos de UTI ultrapassarem a marca de 25%, conforme as regras do sistema de matriz de risco.

Mas quais as mudanças que isso traz?

Bares, restaurantes e disk-cervejas só poderão funcionar por delivery, nem mesmo o sistema de drive-thru está permitido;

As feiras livres funcionarão por revezamento – a que abriu em uma semana, fecha na outra. Ou seja, elas passam a funcionar de maneira quinzenal e não mais semanal;

Comércios do centro da cidade, por exemplo, também irão funcionar por revezamento, mas por horário e não dias;

Está liberado apenas o funcionamento por meio período e alternando o horário (manhã/tarde) entre os estabelecimentos de um mesmo local, a fim de evitar a aglomeração exagerada de pessoas;

Fica implementada multa no valor de R$5 mil, vinculada à matrícula do imóvel, para os proprietários que realizarem festas e aglomerações em residências ou qualquer outro tipo de estabelecimento;

De segunda a sexta, quase todas as atividade se encerrarão às 22h. A partir deste horário, apenas hospitais, farmácias e supermercados terão permissão para funcionar;

Nos finais de semana, das 22h da sexta até as 05h de segunda – além dos estabelecimentos pertencentes ao eixo saúde e alimentação – as igrejas também poderão abrir;

Indústrias funcionarão em rodízio ou por escala de 12×36 ou dias alternados.

A partir de quando?

A mudança nas regras da matriz de risco e alteração do grau leve para o moderado será publicada nesta quinta-feira (02) no Diário Oficial com validade a partir de sexta-feira (03).

Roberto também ressaltou que, caso as medidas não sejam suficientes e o desrespeito às normas continue aumentando juntamente com o avanço do novo coronavírus, ações mais duras e restritivas irão ser tomadas. Ouça: