A pandemia do novo coronavírus afetou drasticamente a rotina de toda a população.

Em tempos de quarentena, ficar em casa é o principal conselho que as autoridades sanitárias e governamentais dão para as pessoas.

E esse isolamento significa passar mais tempo não só com os outros moradores da casa, mas também com os pet’s, que estão bem mais acostumados com essa ideia de estar dentro da residência a maior parte do tempo.

A relação de amor entre seres humanos e animais de estimação não é de hoje. Os bichinhos sempre foram peça importante na vida das pessoas, em todo o mundo.

Mas como eles podem nos ajudar nesse tempo tão atípico e assustador como o de uma pandemia?

Essas e outras perguntas foram o que motivaram e pautaram o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta quinta-feira (09), que teve participação da médica veterinária Renata Soares.

Como melhorar a qualidade de vida – dos humanos e dos animais – durante esse período e cuidados de higiene a serem tomados ao passear com os pet’s foram alguns outros assuntos abordados neste episódio.

