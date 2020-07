Mais uma ocorrência de aglomeração foi atendida pela Polícia Militar (PM) neste domingo (12) em Anápolis.

Desta vez, a reunião excessiva de pessoas aconteceu na “Feira do Marreta” – localizada na Av. Marginal Ayrton Senna, na região Central do município.

Vários comerciantes e clientes se juntaram no local sem a devida autorização, infringindo as normas do último decreto municipal – que colocou a cidade no grau moderado, de acordo com o sistema de matriz de risco.

Após receber diversas denúncias anônimas, a PM foi até lá e orientou os presentes sobre o descumprimento das normas sanitárias.

Todos seguiram a recomendação dos militares e deixaram o local pacificamente.