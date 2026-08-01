Do Viaduto do Recanto do Sol ao Centro Municipal de Visão: veja o que foi entregue nos 119 anos de Anápolis

Ao longo de julho, município concentrou inaugurações, obras, novos programas e investimentos em áreas como saúde, educação, mobilidade, esporte e desenvolvimento econômico

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As comemorações pelos 119 anos de Anápolis foram marcadas por uma série de entregas, inaugurações e anúncios de novos investimentos em diferentes áreas da Administração Municipal.

Grupo exclusivo de notícias de Anápolis no WhatsApp Entre agora

Ao longo do mês, o prefeito Márcio Corrêa (PL) participou do lançamento de obras, assinatura de ordens de serviço e inauguração de equipamentos públicos distribuídos por diferentes regiões da cidade.

A programação começou com a realização do Feirão do Emprego e Empreendedorismo, que reuniu empresas de diversos segmentos oferecendo milhares de vagas de trabalho, além de atendimento para quem desejava abrir um Microempreendedor Individual (MEI), em parceria com o Sebrae.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Ao longo do mês, o município também promoveu mais uma edição do Programa Primeira Chance, ampliando oportunidades de estágio e jovem aprendiz para estudantes.

Além disso, logo no início das comemorações, foi assinada a ordem de serviço para construção da Escola de Tempo Integral Portal do Cerrado, na Região Norte. A unidade terá capacidade para aproximadamente 450 estudantes e contará com salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório, cozinha, espaços multiuso e estrutura voltada ao ensino integral.

Na sequência, a Prefeitura autorizou o início das obras de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim Primavera II Etapa.

Ainda durante o mês, foi inaugurada a Casa do Futuro, novo Centro de Inovação e Robótica voltado aos alunos da rede municipal. O espaço oferecerá aulas de robótica, programação, inteligência artificial, impressão 3D e realidade virtual. De acordo com o Governo de Goiás o ambiente servirá como modelo que poderá ser reproduzido em outros municípios goianos.

Também integraram o pacote de investimentos a ampliação do CMEI Cupertino, a retomada das obras da Escola Municipal Divino Carvalheiro Leite e a entrega da quadra da Escola Municipal Benjamin Beze Júnior.

Na área da saúde, uma das principais entregas foi o Centro Municipal de Visão, ampliando o atendimento oftalmológico à população.

Durante julho, a Prefeitura ainda promoveu quatro edições do programa Saúde Agora, reunindo consultas, exames, vacinação e mutirões para reduzir filas da regulação.

Outra novidade foi a assinatura da ordem de serviço para implantação do Centro Municipal de Diagnóstico, considerado inédito em Goiás. A unidade concentrará exames como: ressonância magnética, ultrassonografia, exames cardiológicos e neurológicos em um único espaço.

Também foram autorizadas a construção do novo Espaço Florescer, destinado ao atendimento psicológico, e a reforma completa da UPA da Vila Esperança, que receberá melhorias estruturais em consultórios, recepção, setores de exames e áreas de apoio.

Na infraestrutura, uma das principais entregas foi o Viaduto do Recanto do Sol, obra que passou a realizar a ligação entre bairros da Região Norte.

Também foi concluído o novo acesso entre a Vila Jaiara e o Verona, além do anúncio de futuras intervenções para trazer mais dinâmica na mobilidade entre diferentes regiões de Anápolis.

Além da infraestrutura, em parceria com o Governo de Goiás, a Prefeitura apresentou um pacote de medidas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Entre elas estão o lançamento do programa Anápolis Pra Frente, voltado aos 50 anos do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), a assinatura da concessão do Centro de Convenções ao município e o convênio para subsidiar o óleo diesel do transporte coletivo.

Ainda durante o mês, começaram as obras de reforma do Estádio Municipal Zeca Puglise, que receberá melhorias estruturais, ampliação, novos vestiários, cobertura da arquibancada e modernização das instalações.

Outro destaque foi o início da revitalização do tradicional Terrão do Munir Calixto, que será transformado na Estação de Esporte Industrial Munir Calixto.

Na reta final da programação, o município iniciou uma nova etapa do programa Anápolis Mais Verde, com o plantio de 500 mudas nativas em diferentes regiões da cidade.

As comemorações também incluíram a entrega de 400 escrituras para moradores do bairro Novo Paraíso, a inauguração da nova sede do CadÚnico, a implantação de um ponto de apoio para entregadores e o início das obras das praças da Vila Harmonia e do Parque dos Pirineus.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!