Jovem fica inconsciente e outro sofre fratura exposta após colisão frontal entre motos em Anápolis

Segundo relato de testemunhas, um dos motociclistas trafegava na contramão no momento do acidente

Jovem fica inconsciente e outro sofre fratura exposta após colisão frontal entre motos em Anápolis
Um dos motociclistas sofreu fratura exposta e outro ficou inconsciente após colisão. (Foto: Reprodução)
Adicione o Portal 6 às suas fontes preferidas no Google

Dois jovens ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre motos registrada na noite desta sexta-feira (31), na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

O acidente aconteceu nas proximidades de um condomínio localizado na Vila São Joaquim e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos condutores, de 22 anos, foi encontrado inconsciente e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O outro motociclista, de 20 anos, estava consciente, mas apresentava uma fratura exposta em um dos braços, sendo socorrido pela equipe de resgate e levado à mesma unidade hospitalar.

Segundo o relato de testemunhas, um dos jovens seguia pela Avenida Pedro Ludovico no sentido Paraíso-Centro quando a outra moto, que trafegava no sentido oposto e, aparentemente, pela contramão, colidiu frontalmente com o veículo.

Segundo um parente do jovem de 20 anos, a vítima trabalhava como motociclista por aplicativo e utilizava um celular preso ao guidão durante o expediente. Após a colisão, o aparelho, da marca Xiaomi, teria desaparecido do local.

Como ambos os condutores foram encaminhados ao hospital logo após o acidente, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

 

https://youtube.com/shorts/wzYnBvlL6S4

 

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

+ Notícias