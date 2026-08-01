Jovem fica inconsciente e outro sofre fratura exposta após colisão frontal entre motos em Anápolis

Segundo relato de testemunhas, um dos motociclistas trafegava na contramão no momento do acidente

Um dos motociclistas sofreu fratura exposta e outro ficou inconsciente após colisão. (Foto: Reprodução)

Dois jovens ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre motos registrada na noite desta sexta-feira (31), na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

O acidente aconteceu nas proximidades de um condomínio localizado na Vila São Joaquim e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos condutores, de 22 anos, foi encontrado inconsciente e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

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O outro motociclista, de 20 anos, estava consciente, mas apresentava uma fratura exposta em um dos braços, sendo socorrido pela equipe de resgate e levado à mesma unidade hospitalar.

Segundo o relato de testemunhas, um dos jovens seguia pela Avenida Pedro Ludovico no sentido Paraíso-Centro quando a outra moto, que trafegava no sentido oposto e, aparentemente, pela contramão, colidiu frontalmente com o veículo.

Segundo um parente do jovem de 20 anos, a vítima trabalhava como motociclista por aplicativo e utilizava um celular preso ao guidão durante o expediente. Após a colisão, o aparelho, da marca Xiaomi, teria desaparecido do local.

Como ambos os condutores foram encaminhados ao hospital logo após o acidente, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

https://youtube.com/shorts/wzYnBvlL6S4

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