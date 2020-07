Um total de quatro óbitos por Covid-19 foram confirmados em Anápolis nas últimas 24h, de acordo com boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), atualizado às 15h53 deste domingo (12).

Todas as vítimas são homens (de 68, 71, 73 e 78 anos) e estavam internados no Hospital Municipal Jamel Cecílio, no Centro de Internação Norma Pizzari e no Ânima Centro Hospitalar com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O resultado positivo dos quatro testes para o novo coronavírus foi divulgado hoje (12).

É a primeira vez que a cidade registra tantas mortes em um só dia. A última havia sido confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) na sexta-feira (10).

Com essa atualização, Anápolis agora marca 31 mortes pela doença.

O boletim também registrou 112 novos casos no mesmo período de 24h. São eles: 50 mulheres (com idades entre 01 e 66 anos) e 62 homens (de 06 a 70 anos) – totalizando 1.792 contaminados desde o início da pandemia.

Atualização Às 18h46 do domingo (12), a Semusa atualizou a informação do boletim, dizendo que os quatro óbitos ocorreram no sábado (11), mas que tiveram o resultado divulgado apenas no domingo.