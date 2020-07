A rede pública de saúde de Anápolis não possui mais nenhuma vaga de UTI disponível para pacientes que não sejam aqueles infectados ou com suspeita do novo coronavírus.

A informação foi confirmada, com exclusividade, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) à reportagem do Portal 6, na tarde desta quarta-feira (15).

De acordo com a pasta, que faz a regulação dos leitos, a cidade possui apenas um leito de UTI vago para pacientes com qualquer outra enfermidade.

Ainda de acordo com a pasta, ele se encontra no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que atende a outros 23 municípios da região do Pirineus.

Quanto aos leitos de enfermaria, a situação é ainda mais crítica.

Isso porque Anápolis não possui nenhuma vaga, tanto na rede municipal quanto na estadual, para abrigar novos pacientes.