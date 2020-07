Uma jovem, de 18 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira (15) em Anápolis, após tentar roubar o carro de um motorista de aplicativo que a transportava.

A moça saiu da casa da mãe, no bairro São Lourenço, com destino à Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, na região Central da cidade.

Uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) estava passando pelo local e notou um comportamento suspeito no veículo.

Antes mesmo de começarem a abordagem, o condutor saiu do carro anunciando que estava sendo vítima de um assalto, realizado pela própria passageira, que colocou a mão por baixo da blusa fingindo ter uma arma e anunciou a ação.

A mulher, que ainda estava no automóvel, confirmou a situação e disse que tinha premeditado a ação desde o pedido de viagem e que, inclusive, já tinha feito um roubo similar há dois anos atrás.

Ela também informou que possuía cúmplices na praça, que a ajudariam no momento do assalto e na possível fuga. A intenção era vender o automóvel e utilizar o dinheiro para a aquisição de drogas.

A jovem já tinha passagem por tráfico de drogas e foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi autuada pelo crime de tentativa de roubo.