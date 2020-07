Informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (18) trouxe mais 99 confirmações de Covid-19, atualizando para 2.514 o número de casos em Anápolis.

Segundo a pasta, essas 99 confirmações se referem a 59 pacientes do sexo feminino, com idade entre 12 e 96 anos, e 40 do sexo masculino de 21 a 82 anos, que receberam diagnóstico laboratorial da doença.

Nenhum novo óbito em decorrência da Covid-19 foi registrado até a emissão do boletim da Semusa, às 15h46. O acumulado de vidas perdidas na cidade está em 45.

De acordo com a pasta, há 45 pacientes internados e 950 em isolamento domiciliar com seus contatos familiares. Soma 1.414 o número daqueles que tiveram a Covid-19 e se recuperam após o período de quarentena.

O detalhamento dos dados referem à pandemia pode ser consultado na plataforma covid.anapolis.go.gov.br.