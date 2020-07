A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou, na tarde desta segunda-feira (20), os detalhes sobre as cinco mortes por Covid-19 inseridas no painel de acompanhamento da pandemia em Anápolis ao longo do dia.

De antemão, a pasta garantiu que todos os pacientes eram portadores de comorbidades.

Três vítimas são do sexo feminino. Uma de 77 anos (falecida no dia 17 de julho), uma de 68 e outra de 94 anos (falecidas no dia 18 de julho).

Já os homens tinham 61 anos (falecido no dia 17 de julho) e 72 anos (falecido hoje).

Eles estavam no Centro de Internação Norma Pizzari, no Hospital Evangélico Goiano (HEG) e Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC).

Com essas novas atualizações, a cidade agora contabiliza, até às 17h51 desta segunda-feira (20), um total de 50 óbitos em decorrência da Covid-19.

Novos pacientes

O boletim também confirmou 47 novos casos da doença nas últimas 24h. Destes, 24 são mulheres (com idades entre 09 e 76 anos) e 23 são homens (de 06 a 68 anos).

Agora, o município chega a marca de 2.666 pacientes confirmados desde o início da pandemia.