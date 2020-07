Remerson Pereira Fontes tinha 28 anos, estava casado há pouco mais de dois e vivia um dos mais doces momentos da vida: a espera do primeiro filho.

O rapaz, no entanto, teve a vida interrompida na noite desta segunda-feira (20) após a moto que ele pilotava ter sido atingida por um veículo, que fugiu sem prestar nenhum socorro, na BR-153, no perímetro urbano de Anápolis.

Uma ambulância chegou a ser acionada para prestar os primeiros socorros e levar Remerson até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas os ferimentos eram graves demais.

Nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, são vários os amigos e parentes que lamentam a morte prematura do jovem.

Os entes queridos, em geral, afirmam que ele era trabalhador, andava sempre dentro da lei e lutou muito para abrir a própria oficina de motos com o irmão mais velho.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como homicídio culposo no trânsito e deverá ser apurado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

Já o velório, restrito aos mais próximos e com obrigatoriedade de máscaras, teve início às 06h, no salão do Cemitério Park. O enterro ocorrerá no mesmo local, mas o horário não foi divulgado.