Uma viagem para visitar a família em Santana do Araguaia (município do estado do Pará) acabou em tragédia para um jovem estudante de Anápolis.

Isso porque, no domingo (26), Jorge Willian Vischi, de 21 anos, saiu para dar um mergulho no Rio Araguaia, localizado na mesma cidade do norte do país, e não voltou mais.

Pessoas que estavam próximas tentaram achá-lo, mas ele se afogou. O Corpo de Bombeiros local encontrou o corpo apenas na madrugada desta terça-feira (28).

Ele estava cursando o terceiro período de Engenharia Mecânica, na Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA).

A tragédia comoveu professores, colegas e familiares, que renderam homenagens ao jovem nas redes sociais.

A reportagem do Portal 6 não conseguiu apurar se o corpo do jovem será trasladado para Goiás ou se o enterro ocorrerá no município do afogamento.