O informe diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), desta quinta-feira (30), divulgou o perfil das seis novas vítimas da Covid-19 em Anápolis.

Três das seis mortes haviam sido adiantadas pela reportagem do Portal 6 no final da tarde de ontem (29), após a divulgação do boletim da Semusa, já as demais foram confirmadas apenas hoje.

De acordo com a pasta, são quatro vítimas do sexo masculino (dois de 64, um de 74 e outro de 83 anos) e duas do sexo feminino (uma de 65 e outra de 91 anos).

O homem, de 74 anos, faleceu no dia 26 de julho. A mulher e o homem, de 65 e 64 anos, faleceram no dia 28 de julho. E a mulher, de 91 anos, e os outros dois homens, de 64 e 83 anos, foram a óbito ontem (29).

Todos os exames positivos tiveram o resultado divulgado nesta quinta-feira (30). Com isso, a cidade passa a marcar 86 óbitos em decorrência da doença.

O boletim da pasta também trouxe a confirmação de 168 novos casos nas últimas 24h. São 90 mulheres (com idades entre dois e 61 anos) e 78 homens (de 19 a 87 anos).

Sendo assim, o município agora contabiliza 3.776 infectados desde o início da pandemia. Destes, 2.082 já receberam alta da quarentena.