Considerada uma das maiores varejistas de eletrodomésticos e móveis do Brasil, a Máquina de Vendas, dona da Ricardo Eletro, entrou com um pedido de recuperação judicial e fechará todas as lojas da rede.

Além da Ricardo Eletro, a empresa também é responsável por outras marcas, como Lojas Salfer, CityLar, Lojas Insinuante e Eletroshopping.

A decisão teria sido tomada porque a empresa perdeu grande parte do faturamento nos últimos meses, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus, chegando a um prejuízo aproximado de R$ 4,1 bi.

O objetivo, porém, seria investir em uma ‘nova Ricardo Eletro’, fechando as lojas para criar um modelo de vendas exclusivo pela internet e reduzindo drasticamente os custos fixos.

Em nota ao UOL, a empresa afirmou inclusive que “vê a recuperação judicial apenas como um momento transitório da jornada de reconstrução do negócio”.