Comunicado divulgado pela prefeitura de Shenzhen, município chinês localizado perto de Hong Kong, nesta quinta-feira (13), afirma que o novo coronavírus foi detectado em asas congeladas exportadas do Brasil.

Para evitar uma explosão de casos, as autoridades afirmam que submeteram a exames todas as pessoas que tiveram contato com os produtos, bem como os parentes delas.

A presença do vírus também foi confirmada em camarões saídos do Equador, mas apesar do susto, todos os pacientes testaram negativo para Covid-19.

Fica agora a preocupação com uma nova queda nas exportações do Brasil para China.