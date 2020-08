A população de Anápolis já pode começar a se despedir do tempo ameno e temperaturas baixas que marcaram presença na cidade nas últimas semanas.

Isso porque, de acordo com o Climatempo, será uma constante ver os termômetros do município alcançando a marca dos 30ºC nesta próxima semana.

O destaque fica para quarta-feira (19), em que a máxima registrada poderá chegar à marca de 35ºC no início da tarde – período onde a inclinação do Sol em relação ao planeta Terra favorece a absorção dos raios solares.

Já a temperatura mínima deverá ser sentida na próxima sexta-feira (21), no final da madrugada e início da manhã, podendo chegar aos 13ºC.

Essa combinação pode acabar contribuindo para um desconforto nas noites de sono dos anapolinos, que terão que enfrentar temperaturas na casa dos 25ºC entre 00h e 04h.

Como a atmosfera da Terra fica absorvendo a radiação do Sol durante grande parte do dia, as temperaturas ainda se mantém elevados durante o período noturno, e só começam a abaixar no final da madrugada.