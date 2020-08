Quatro óbitos por Covid-19 foram registrados em Anápolis nas últimas 24h, de acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (15).

De acordo com a pasta, as novas vítimas da doença são uma mulher, de 81 anos, que perdeu a vida em 10 de agosto; outra de 74 anos, que foi a óbito no dia 11; e uma mulher, 81, e um homem, 87, que faleceram hoje.

A Semusa também informou que mais 83 moradores receberam diagnóstico laboratorial positivo, sendo 71 são do sexo feminino, com idade entre 09 e 90 anos, e 12 do sexo masculino, de 21 a 87 anos.

No total, Anápolis tem 6.186 casos confirmados com 143 mortes e 3.709 recuperados. Os demais que se infectaram estão em isolamento domiciliar ou internados.