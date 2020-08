Um grave acidente de trânsito, ocorrido na madrugada deste sábado (15) na zona rural de Silvânia – município localizado a 70 km de Anápolis – terminou com três mortes.

Todas as vítimas já tiveram os corpos recolhidos e identificados. São eles: Damião Pereira, Revers Costa de Souza e Mario Silvestre Araujo de Sousa.

Eles estavam se deslocando em um caminhão basculante – do tipo que possui uma caçamba anexada ao veículo – quando perderam o controle e acabaram saindo da pista que cruza a ponte sobre o Rio dos Patos.

O caminhão tombou e caiu no rio, de forma que a caçamba ficou parcialmente submersa e a cabine se manteve pressionada contra o leito cheio de pedras. O Corpo de Bombeiros de Anápolis foi acionado e conseguiu retirar todos os corpos, cada um após um procedimento.

Isso porque o primeiro foi resgatado antes mesmo de realizar o destombamento do veículo, o segundo apenas depois da ação, e o terceiro acabou sendo levado pela correnteza, mas foi posteriormente identificado e também resgatado pela unidade náutica da corporação.

As três vítimas foram encaminhadas para o perito do Instituto Médico Legal (IML), também de Anápolis, que recolheu entre os pertences dos homens: uma arma de fogo, carteiras com documentos pessoais e uma quantia em dinheiro.