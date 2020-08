O calor sentido em Anápolis nos últimos dias tem incomodado muitos moradores, que já começaram a desejar o retorno do friozinho sentido nos últimos meses na cidade.

Para estas pessoas, a boa notícia fica por conta da previsão de baixa nas temperaturas que deve ocorrer em grande parte do país.

Isso porque, de acordo com o Climatempo, uma grande e intensa massa de ar frio está chegando pelo Sul do Brasil.

No Centro-Oeste, a expectativa é os efeitos sejam sentidos a partir de sexta-feira (21). Em Goiás, cidades do Sudoeste do estado, como Jataí e Chapadão do Céu, devem registrar mínimas de 3º C.

Em Anápolis, a temperatura, que atualmente tem ficado acima dos 30ºC, não deve cair tanto, mas será suficiente para deixar deixar o tempo mais ameno.

Haverá mínimas de 14º C e 12º C no sábado (22) e domingo (23), respectivamente. Elas devem ser sentidas no final da madrugada.

Já as máximas, durante esse breve período, ficarão abaixo dos 30ºC entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24).

A partir de terça-feira (25), a temperatura volta a subir muito e beirar os 40º C – como no dia 29 de agosto.