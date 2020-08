Os moradores de Anápolis que não quiseram se despedir tão cedo do tempo friozinho e ameno que marcou presença na cidade durante o final desta semana tem motivo para comemorar.

Isso porque a frente fria que visitou o solo brasileiro na última semana não se dissipou totalmente, como era esperado, e os resquícios do fenômeno ainda serão sentidos no município nesta semana que se inicia.

De acordo com o Climatempo, a previsão é de que as temperaturas máximas no município se aproximem da casa dos 30ºC durante todo o período, mas que não a ultrapassem.

A exceção fica por conta do domingo (30), quando os termômetros poderão registrar até 33ºC.

As temperaturas mínimas, previstas para aconteceram durante as madrugadas, também se destacam, podendo chegar aos 11ºC nesta quarta-feira (26).

Entretanto, um dado importante a ser ressaltado é que, ainda de acordo com o Climatempo, não deve haver presença de nuvens no céu durante todos o dias da semana.

Ou seja, sem as nuvens no caminho, o sol deverá ter maior liberdade para atuar, aumentando a sensação térmica e influenciando no desenvolvimento do desconforto e cansaço, por exemplo.

Por esse motivo, é recomendado que a hidratação pessoal receba um cuidado especial, principalmente durante os turnos matutino e vespertino – quando os efeitos da radiação solar possuem maior impacto na superfície do planeta.