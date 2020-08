View this post on Instagram

Nota de pesar Viemos por meio desse comunicado informar sobre o falecimento do filho da Professora Geli, Luciano Odair Sanches Borges, vítima de um acidente automobilístico na cidade de Pitanga no estado do Paraná. Luciano estudava medicina na Argentina e estava passando uns dias em Anápolis na companhia da família, e durante o retorno para a sua residência um carro invadiu a pista e colidiu frontalmente com o carro que ele estava. Lamentamos imensamente esta fatalidade e neste momento de perda e dor, transmitimos os sentimentos aos familiares, amigos e colegas. Nota via_assessoria