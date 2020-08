View this post on Instagram

NOTA DE PESAR DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ANÁPOLIS O Diretório Municipal do PT de Anápolis, manifesta profundo pesar pelo falecimento do jovem estudante Luciano Odair Sanches Borges, filho da Professora Geli, nossa vereadora e pré-candidata a prefeita pelo PT de Anápolis. Luciano foi vítima de um acidente automobilístico na cidade de Pitanga no Estado do Paraná na noite de sábado (29/08). Nesse momento de profunda dor o PT de Anápolis se solidariza com nossa companheira Professora Geli e toda a família pela triste perda do jovem Luciano. Força Professora Geli! Luciano, presente! Todas as atividades do PT de Anápolis estão suspensas temporariamente. Rimet Jules Presidente Municipal do PT de Anápolis.