Três mortes foram confirmadas no acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (04), no KM 413 da BR-153, em Interlândia, distrito de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ainda está no local, um Chevrolet Corsa trafegava no sentido Anápolis/Jaranápolis quando invadiu a contramão.

Na pista contrária estava um caminhão, que foi atingido de frente pelo carro de passeio, ocupado por três pessoas ainda não identificadas. As três foram as vítimas fatais.

Um dos envolvidos chegou a ser retirado das ferragens pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu dentro da ambulância, antes mesmo de ir para o hospital.

As duas outras vítimas morreram na hora da batida e os corpos foram encontrados pela PRF presos dentro do veículo.

O motorista do caminhão, que tem 32 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e não teve ferimentos graves. O teste do bafômetro confirmou que ele não estava alcoolizado quando tudo aconteceu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para tentar identificar e fazer o recolhimento dos corpos.