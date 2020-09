Para aqueles que gostam de um clima mais fresco e ameno, e sofreram ao longo de toda a semana por causa das altas temperaturas, a notícia não é nada boa.

Estimativa do Climatempo mostra que durante a próxima semana Anápolis ultrapassará os 30º C todos os dias, com ápice no sábado (19), quando a cidade deverá registrar 35º C.

Uma das maiores preocupações é a umidade relativa do ar, que poderá chegar a 11%, equivalente a do deserto do saara, que normalmente varia de 10% a 15%. Já a possibilidade de chuva é zero.

Os efeitos de tanto calor também são sentidos de imediato na saúde. Ao Portal 6, o infectologista Marcelo Daher deu algumas dicas para que a população consiga ter uma qualidade de vida melhor neste período.

“Estamos em um clima de deserto, calor elevado e umidade do ar extrema. Devemos nos proteger do sol e manter a hidratação. Os idosos e as crianças pequenas são mais vulneráveis e devem ser monitorados e ter a oferta de água redobrada”, disse.

“Não devemos praticar atividades físicas entre 12h e 16h e o uso de medidas para aumentar, mesmo que pouco, a umidade ambiente e dar conforto respiratório são válidas. Bacias com água, toalhas úmidas e umidificadores ajudam”, acrescentou.

O especialista também explicou que as doenças respiratórias tendem a aumentar e, por isso, o cuidado precisa ser maior, uma vez que a Covid-19, em seu estágio mais grave, provoca a síndrome respiratória aguda grave.

“Como estamos vivendo uma pandemia pela Covid-19, devemos ter mais atenção, pois a transmissão pode ser maior agora. O uso de máscara e o distanciamento são medidas importantes. Deixar as janelas abertas também pode ser útil”, afirmou.