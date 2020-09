Uma conselheira tutelar teve de procurar a Central de Flagrantes no final da noite deste domingo (13) para registrar uma denúncia de mais um crime preocupante: estupro contra criança.

A profissional estava acompanhada de uma garotinha de oito anos e da mãe dela e afirmou ter recebido a denúncia de que a pequena teria sido vítima de violência sexual horas antes.

Inicialmente sabe-se apenas que a menor vive com a família no Polocentro 1ª etapa, bairro da região Sudeste da cidade, e que o crime teria ocorrido no bairro São João.

Como tudo aconteceu, no entanto, ainda continua uma incógnita, porque não consta na denúncia quem teria sido o possível autor.

Ficará sob responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança do Adolescente (DPCA) comprovar se a criança realmente foi estuprada e desvendar quem foi o responsável pela violência.

O Conselho Tutelar também deverá seguir acompanhando todos os passos da investigação para garantir a segurança da garotinha.