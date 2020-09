As queimadas e incêndios não param de deixar consequências em Goiás.

Uma prova disso é a interdição da BR-060, no trecho entre Anápolis e Goiânia, iniciada na tarde desta quinta-feira (17) para que possa ser feita uma ação de poda de árvores no Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco, que margeia a rodovia.

O isolamento da pista está acontecendo por revezamento, para evitar complicações e insatisfações no tráfego. O processo segue em andamento e ainda não há uma previsão para a finalização.

A prática é necessária para garantir que ventos e temporais não derrubem os troncos frágeis das árvores queimadas e causem possíveis acidentes.

O processo está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está promovendo o controle e isolamento do trânsito no local.

O parque vem sofrendo com incêndios e queimadas desde o último sábado (12).

O Corpo de Bombeiros está se mobilizando de maneira diária para garantir que as chamas parem definitivamente de se espalhar, evitando maior destruição do patrimônio natural da região.

No período de seca e baixa umidade, o fogo se espalha com maior facilidade, especialmente nas vegetações secas, clássicas do local.