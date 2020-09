Policiais militares tiveram de se deslocar até o Residencial Flor do Cerrado 1ª Etapa, neste domingo (20), para resolver uma confusão que começou em uma chácara, na zona rural de Anápolis.

Quando chegaram no endereço, encontraram dois jovens totalmente descontrolados, chutando o portão de uma casa.

O proprietário da residência contou aos agentes que o filho, de 16 anos, estava em uma festa com eles quando tentaram o jogar dentro da piscina.

O adolescente não teria aceitado bem a “brincadeira” e decidiu ligar para o pai, para que fosse buscá-lo no local.

Após a ligação, três rapazes teriam se revoltado e corrido atrás do menor, desferindo socos na cabeça dele e o arremessando contra uma cerca de arame farpado.

Depois que o adolescente foi embora com o genitor é que dois dos suspeitos teriam ido atrás para tirar satisfações. Eles estavam tão fora de si que os policiais tiveram até de usar a força física para contê-los.

Os três deverão responder na Justiça pelos crimes de dano e vias de fato. No entanto, com um deles estava uma bolsa de bebê e um celular com registro de furto. Por isso, ele também deverá responder por receptação.