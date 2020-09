Um homem de 40 anos foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), na noite desta segunda-feira (21), após ser esfaqueado em uma briga de bar.

O caso ocorreu na Vila Jaiara, região Norte da cidade, e foi presenciado por moradores, que tiveram de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) assim que a vítima caiu ferida no meio da rua.

Com informações sobre o suspeito, de 39 anos, que fugiu após o crime, a Polícia Militar realizou um patrulhamento e conseguiu encontrá-lo escondido em um banheiro de um posto de gasolina.

Ele confessou o crime e disse que os dois estavam bebendo quando teria levado um forte tapa no rosto ao se recusar a pagar uma dose de pinga para o homem.

Como estava com uma faca, tipo peixeira, pegou a arma branca e golpeou duas vezes a barriga da vítima. Depois, saiu do local e ficou perambulando pelas ruas do bairro até ser encontrado pelos policiais.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o responsável pelo crime foi autuado por tentativa de homicídio e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Ao Portal 6, o HUANA informou que a vítima não corre mais nenhum risco e já recebeu alta hospitalar.