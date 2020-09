Um jovem de 27 anos, que mora no bairro São João, região sudeste de Anápolis, foi à 2º Delegacia de Polícia Distrital da cidade para denunciar a namorada após uma crise de ciúmes por parte dela.

Como contou no depoimento, a mulher, desconfiada de traição, teria aproveitado o descuido dele para mexer no celular.

Ela, então, teria encontrado fotos do namorado com a ex, em que ambos estariam pelados.

Na galeria de imagens, e nas trocas de mensagens, a jovem ainda teria encontrado “nudes” da ex do namorado. Furiosa, printou e copiado tudo.

Para se vingar, a ‘ciumenta’ teria começado a ameaçar o ‘casal’ e espalhar as fotos nas redes sociais.

Com o registro da denúncia, a jovem pode ser indiciada por “invasão de dispositivo informático”, cuja pena é de até um ano de prisão mais multa.