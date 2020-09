Uma operação da Polícia Militar (PM) realizada na tarde desta quarta-feira (23) resultou na prisão do homem, de 42 anos, responsável pelo assassinato de Beneci Rodrigues Pires, de 59 anos.

A ação foi possível após um compartilhamento de informações entre o Comando de Policiamento Urbano do 4ºBPM e o grupamento especial Tático Motos, que resultou na localização do suspeito, foragido desde o cometimento do crime.

A guarnição o encontrou na zona rural do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), mesmo local onde foi concretizada a prisão.

Entenda o caso

A repercussão em torno do cruel crime teve início na manhã de hoje, quando o filho da vítima a encontrou caída próxima ao sofá da sala da casa, localizada no Industrial Munir Calixto, setor do extremo Sul de Anápolis.

Aos policiais que atenderam a ocorrência, ele explicou que a mãe vinha tendo problemas com o suspeito há cerca de um ano, quando decidiu terminar o relacionamento.

A perícia alegou que a causa da morte foi um único golpe de faca na região do pescoço, provavelmente enquanto a vítima dormia, já que não havia nenhum sinal de defesa ou reação na cena do crime.