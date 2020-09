Eram 18h24min desta quinta-feira (24) quando um agente penitenciário de 22 anos do Presídio Estadual de Anápolis foi chamado para uma conversa no Instagram.

Do outro lado, uma jovem loira, com roupas e lábios sensuais, tentou corromper o agente na tentativa de ele facilitar a entrada de dois celulares em uma cela da Ala A da unidade prisional.

Supostamente uma parente de um apenado da instituição, a jovem garantiu “tudo no máximo sigilo”. Mas o servidor respondeu: “Pode parar por aí. Eu não sou correria. Não quero problema pro meu lado.”

Não satisfeita com a negativa do agente, a loira tentou outra vez: “Morre por aqui porque problema da minha parte não vai ter. Lá dentro ninguém ia falar com você. Se você topar, ia passar o dinheiro. Tudo no maior sigilo.”

Antes de procurar a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) e a delegacia, o servidor ainda digitou e enviou para a loira: “Desculpa, mas dinheiro nenhum no mundo compra caráter.”

O perfil, denominado “memisdeborah”, diz o boletim de ocorrência, é um fake e segue vários servidores públicos. Todas as fotografias da jovem loira foram postadas no dia 8 de dezembro de 2018.