As comemorações do feriado de Dia das Crianças já tiveram início em Anápolis.

E uma delas, em especial, tem dado o que falar nas redes sociais.

Isso porque um dinossauro está fazendo a alegria, não só das crianças, no Viaduto da Câmara, um dos principais pontos de ligação da cidade, localizado na Avenida Brasil.

A curiosa cena está mobilizando as pessoas que passam pelo local, rendendo boas risadas e pedidos de foto com o ‘animal pré-histórico’.

Seja pelo design chamativo ou as músicas infantis que acompanham as coreografias do dinossauro, a comemoração fez com que a maioria dos carros que passassem pelo semáforo, pelo menos abaixassem os vidros para dar uma conferida no acontecimento.

Veja: