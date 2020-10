Darlan da Silva Morais, de 26 anos, apontado como responsável pelo sequestro e morte de Santinone Luiz da Silva, de 76 anos, enfrentará nesta quarta-feira (14) o julgamento por júri popular – quando cidadãos sem ligação com o Direito compõe a banca julgadora.

O caso aconteceu ainda em 2018, em Anápolis, mais especificamente no dia 30 de julho, quando Santinone foi dado como desaparecido. Entretanto, o idoso só foi encontrado semanas depois, no dia 15 de agosto.

Equipes da Polícia Civil acharam o corpo enterrado às margens do Córrego das Antas, no Parque das Primaveras, região Sudoeste da cidade. Ele foi morto a coronhadas.

No decorrer das investigações, Darlan já era considerado o principal suspeito, hipótese que se confirmou, tanto que o jovem está preso desde então.

Relembre a história

No dia do desaparecimento, Santinone voltava do Ceasa para casa, localizada no Setor Jamil Miguel, região Sul da cidade, quando foi abordado por homens que saíram de um carro e lhe deram fortes coronhadas na cabeça. Em seguida, o idoso foi colocado dentro do veículo.

Após o sumiço dele, o caso ganhou grande repercussão e rapidamente comoveu toda a cidade.

Na ocasião, uma forte mobilização nas redes sociais divulgava constantemente detalhes sobre a aparência do idoso e pedia para que qualquer informação sobre o paradeiro dele fosse informada às autoridades policiais.

No início de agosto foi montada uma força-tarefa, que contou com a participação de uma equipe anti sequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de Goiânia.

Mesmo com todos os esforços, o idoso só foi encontrado semanas depois, através de uma mega operação que envolveu o GEPATRI/GENARC e contou também com a participação do Corpo de Bombeiros e cães farejadores.