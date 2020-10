Uma confusão está chamando atenção de populares e mobilizando a Polícia Militar, no início da tarde desta segunda-feira (19), na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, região Central e nobre de Anápolis.

Informações preliminares apontam que duas mulheres teriam começado a brigar na via pública e uma delas, portando uma arma branca, tentado desferir vários golpes na outra.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM informou que foi um policial de folga quem constatou o problema e acionou reforços.

Já há viaturas no local, como mostram as imagens feitas pela reportagem, mas as equipes enviadas pela corporação ainda estão a caminho para averiguar exatamente como tudo aconteceu.

Confusão entre mulheres mobiliza PM na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, em Anápolis pic.twitter.com/YUmFI9uPbG — Portal 6 (@portal6anapolis) October 19, 2020

Mais informações a qualquer momento.