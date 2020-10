A tarde desta segunda-feira (19) foi de muitas risadas para os internautas com a chegada de mais um meme no Twitter.

A repercussão foi tanta que tiveram até enquetes para saber quem estava com a razão: a aniversariante Maria Eduarda ou a irmã mais velha, que quase acabou com a festa.

É que na hora dos parabéns, um plano já era arquitetado. Maria Eduarda já se preparava para assoprar a vela de três anos, quando a a irmã roubou a cena e tentou assoprar mais rápido.

A primeira reação da garotinha foi o que impressionou todo mundo: ela pegou o cabelo da irmã mais velha e o puxou com toda força, por duas vezes. Depois, é claro, veio o choro.

No entanto, Maria Antônia, com toda ironia e postura, apenas sorriu e ajeitou as madeixas bagunçadas.

A madrinha das garotinhas concedeu uma entrevista ao portal Hugo Gloss e contou que a relação das irmãs é de muita paz, mas que sempre há alguns momentos de ciúmes, como foi registrado no vídeo.

Porém, o importante é que no final tudo terminou bem. “Depois passou. Claro, a Maria Antônia foi lá para dentro chorar, porque todo mundo começou a rir, acho que ela ficou envergonhada, e a Maria Eduarda feliz que assoprou a vela”, completou a madrinha.

Assista:

EU TO PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/iWSlmUcxbe — vittor (@vittorbarros) October 19, 2020