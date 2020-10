A mobilização do feriado de Dia do Servidor Público, normalmente comemorado no dia 28 de outubro, para esta sexta-feira (29) acabou gerando mudanças no calendário de funcionamento dos estabelecimentos, especialmente os de caráter público.

Isso porque, como especificado no nome, o feriado tem por objetivo tirar um dia em homenagem aos funcionários do Estado, paralisando assim as atividades da esfera.

A mudança teve por objetivo alinhar a comemoração com o final de semana e também com o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (02).

Dessa forma, o recesso, assim como o descanso, será prolongado.

Dia do Servidor Público

Em Anápolis, a extensão fará com que a grande maioria dos órgãos públicos voltem a funcionar apenas na terça-feira (03).

É o caso das unidades do Vapt Vupt, rápidos e Disk 156 da Prefeitura. Este último contará com uma equipe de sobreaviso em caso de chuvas fortes, para atender à demanda da população.

Dia de Finados

Já no feriado de Finados, as restrições serão maiores. Comércios estarão fechados, shoppings e supermercados terão horário especial de funcionamento e os bancos contarão apenas com a funcionalidade de caixa eletrônico.

As linhas de ônibus funcionarão com base na tabela de domingo, porém, com uma novidade. Uma operação especial, saindo do Box Rampa, irá realizar a condução dos passageiros direto para o Cemitério Park.

Os estabelecimentos comerciais estarão fechados, mas aqueles inseridos dentro dos shoppings irão abrir das 14h às 20h.

As praças de alimentação abrirão das 12h às 20h e os supermercados em um período maior, das 08h às 20h.

Uma das novidades do último decreto acerca da quarentena contra o novo coronavírus, os cinemas ainda não tem horário definido para funcionarem na segunda-feira (02). No feriado de amanhã (28), abrirão normalmente.