Nesta manhã de terça-feira (10), foi inaugurada e entregue à população a Unidade de Saúde da Vila Norte, contando com duas equipes e horários de funcionamento prolongados até às 22h.

Apesar das prorrogações nas obras, em razão da pandemia, a unidade pôde ser concluída e, agora, atenderá cerca de oito mil pessoas da região.

Lá, serão realizados atendimentos odontológicos, médicos, consultas de enfermagem, agendamentos e todos os serviços básicos de saúde, e ainda receberá coleta de exames laboratoriais, todas as segundas-feiras.

Em coletiva de imprensa durante a inauguração, o secretário municipal de saúde, Lucas Leite, confirmou que o posto de saúde da Vila União está retomando as atividades tradicionais, deixando de ser ponto de atendimento ao Covid-19. Na próxima semana, as unidades dos bairros Recanto do Sol, Leblon e São José também serão desinfectadas e reabertas a atendimentos tradicionais.

No entanto, apesar dos decrescentes índices de contaminação do vírus, o Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves continuará como ponto referencial em atendimento aos casos de COVID-19. Também permanecem reservados leitos de UTI para pacientes com a doença no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Para o tratamento com leitos de enfermaria, a unidade do Parque Iracema continuará exclusivamente para essa finalidade. Para isso, a equipe de profissionais médicos foi reforçada visando à necessidade de internações no local.

Segundo Lucas Leite, apesar da baixa taxa de contaminação, ainda sim é necessário que todos os cuidados permaneçam, principalmente para aos componentes dos grupos de risco.

“Anápolis está preparada, se caso houver uma segunda onda, com nossos leitos e com nossos profissionais, que têm realizado um belíssimo trabalho para a cidade”, disse.