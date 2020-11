Uma festa em residência do bairro Paraíso, localizado no extremo Sudoeste de Anápolis, acabou em morte e tragédia na madrugada deste domingo (22).

Isso porque dois homens, de 31 e 28 anos, embarcaram em uma discussão acalorada, que fez com que um deles puxasse uma faca e desferisse um corte embaixo do braço do outro, que fugiu.

Pouco tempo depois, o irmão mais novo do homem que saiu ferido voltou à festa em busca de vingança. Também em posse de uma faca, ele aplicou vários golpes na região do pescoço, que acabaram sendo fatais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para levar a vítima, que se chama Denis Bernardes do Santos, até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas não foi suficiente.

Ele faleceu ainda no caminho e chegou à unidade hospitalar sem vida.

O jovem responsável pelo homicídio ainda não foi localizado e, agora, o caso será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.