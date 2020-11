O Espaço da Oportunidade, da Prefeitura de Anápolis, está com as inscrições abertas o curso gratuito de Panetone e Chocotone.

Ao todo, serão três turmas, mas a primeira já está totalmente preenchida. Por isso, os interessados em participar devem se inscrever o quanto antes para garantir uma vaga.

É que, devido à pandemia do novo coronavírus, que não permite a aglomeração de pessoas, cada sala terá apenas dez alunos.

As aulas da segunda turma acontecerão entre os dias 07 e 11 de dezembro. Já as da terceira serão dos dias 14 a 18 de dezembro. Todas ocorrerão no turno matutino, das 08h às 12h.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (62) 3902-2626 ou diretamente na sede do Espaço da Oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias com a Avenida Goiás, no Centro da cidade.

Todos os panetones produzidos nas aulas serão doados para instituições carentes, crianças, idosos e para pessoas em situação de rua.