Entre festa clandestina em plena época de pandemia, homicídio e até mesmo o aparecimento de uma suposta “Carreta Furacão” em Anápolis, houve também no último final de semana mais uma edição da Operação Direção Consciente, promovida pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

Os números da ação foram divulgados nesta segunda-feira (07) pela Polícia Civil. Segundo o órgão, dos 33 motoristas abordados, nove precisam ser presos em flagrante por apresentarem mais que o limite de 0,05 mg de álcool no sangue.

Mais números

A PC aproveitou o mesmo balanço para repercutir os números do LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas).

Conforme o texto, cerca de 48% da população consome bebidas alcoólicas de forma nociva. Esse também seria o principal fator de desestruturação familiar e social.

“Além dos homicídios no trânsito, o álcool interfere diretamente em 55% dos crimes com arma de fogo, em 67% dos suicídios e em quase 80% das situações de violência doméstica. Em uma década, o consumo de álcool aumento 43% no país”, destaca o release.