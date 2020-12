Foi identificado como Douglas Sousa Pereira da Silva o jovem de 23 anos que morreu, nesta terça-feira (08), após sofrer um grave acidente no Bairro São João, na região Sudeste de Anápolis.

O rapaz pilotava uma motocicleta quando colidiu com um micro-ônibus no cruzamento da Rua 14 com a Avenida Brasília, nas proximidades do Posto Cebolão.

O motorista do veículo de grande porte, que ficou no local todo o tempo para prestar assistência, contou em depoimento que estava passando pelo cruzamento e na esquina tinha um caminhão que estava dificultando a visibilidade.

Neste momento é que a moto teria aparecido repentinamente e em alta velocidade, batendo na lateral do micro-ônibus. Essa versão, porém, ainda será investigada pela Delegacia de Trânsito.

Na garupa de Douglas estava um colega de trabalho, de 31 anos, que foi socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O Portal 6 entrou em contato com a unidade, que emitiu boletim na manhã desta quarta-feira (09) informando que o quadro clínico dele é grave, mas estável.

O chefe dos rapazes, responsável pela Nexsteel Metalúrgica, esteve no local do acidente e ficou com os pertences das vítimas: uma aliança, um celular e uma carteira com R$ 665.