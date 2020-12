Há quase dois meses o casal Gusttavo Lima, 31, e Andressa Suita, 32, pegaram os fãs de surpresa após o anúncio de divórcio. Eles que estavam juntos há oito anos, já assinaram a documentação para dar início ao processo de separação.

Na noite desta segunda-feira (7), Suita compartilhou uma frase que foi entendida como “indireta” para o ex-marido, segundo alguns internautas. Através da ferramente de Story do Instagram, a influenciadora digital repostou uma imagem em que dizia: “Se afaste de tudo que rouba sua paz”.

A modelo que é mãe do Gabriel, 3, e Samuel, 2, ambos frutos do seu relacionamento com o cantor sertanejo, mudou o seu visual radicalmente após a confirmação do término do casamento. Ela estava loira, mas resolveu tonalizar os fios de castanho escuro.

Em sua primeira vez que comentou o fim do casamento, Andressa Suita afirmou que a decisão foi de Gusttavo Lima, que a acordou de madrugada para lhe avisar sobre a vontade de colocar um ponto final na relação. “Fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse na época.

Já a assessoria do músico disse que o fim ocorreu após “um desgaste normal da relação”. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica. A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal.”

Em março deste ano, em entrevista à Folha de S.Paulo, Suita disse que Lima planejava desacelerar a carreira para passar mais tempo com a família. A modelo elogiou o então marido como pai e disse que eles planejavam ter mais filhos. “Ele é incrível dentro de casa. É realmente um paizão dedicado, atencioso, carinhoso”, disse.

O sertanejo e a modelo e influenciadora começaram a namorar em 2012, e se casaram em 2015.