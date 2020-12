Uma garotinha de dois anos precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, nesta terça-feira (15), após ser atacada por um cachorro.

A bebê vive com a família na Vila Brasil, região Central de Anápolis, e foi levada de carro pelos pais até o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Por sorte, os genitores encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros que havia acabado de trazer uma vítima de um acidente de moto.

Ao ver a situação da menina, que ficou com o rosto desfigurado, os socorristas a colocaram na viatura e a encaminharam ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Em menos de meia hora, a garotinha voltou a ser colocada em uma ambulância com destino à Goiânia, que é referência em tratamento de traumas infantis.

O Portal 6 apurou que o cachorro que a atacou é da raça Akita e tinha sido adquirido pela família poucas horas antes.

A bebê precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial, já que as mordidas do animal provocaram lacerações extensas na boca, olho e orelhas.

Apesar da gravidade da situação, a família informou que a menina está se recuperando bem, levou uma série de pontos e não corre o risco de perder a visão. A previsão é que receba alta ainda hoje (16).

A reportagem também entrou em contato com o Hugol, que emitiu boletim médico informando que a paciente “encontra-se na enfermaria da unidade, com o estado geral regular, consciente e respirando espontaneamente”.

Participaram do socorro da bebê até as unidades hospitalares a sargento Silvia Letícia Dourado, cabo Tiago Ferreira Ramos e o soldado Danillo Frank do Carmo.

