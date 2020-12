Um jovem de 27 anos precisou ser socorrido na madrugada desta quinta-feira (17) após ser vítima de um esfaqueamento, na Praça Dom Emanuel, região Central de Anápolis.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e conversou com a vítima, que estava acordada, mas com um ferimento no pescoço.

O rapaz contou que tinha ido até o pit dog apenas para comprar um lanche e acabou vendo o início de uma briga generalizada.

Preocupado, tentou separar os envolvidos na luta corporal. Um deles, porém, pegou a arma branca e o golpeou.

O autor do crime fugiu junto com comparsas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram chamados para prestar os primeiros socorros.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Ao Portal 6, a unidade informou que ele está consciente, orientado e estável.

Os policiais militares ainda realizaram um patrulhamento pela região para tentar encontrar o responsável pelo esfaqueamento, mas ele não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado pela Polícia Civil.