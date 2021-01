Policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis tiveram de se deslocar até o município de Campo Limpo, na noite desta terça-feira (11), para deter um homem.

É que além de denúncias, a corporação recebeu imagens mostrando o suspeito sob posse de armas de fogo, efetuando vários tiros no chão do quintal de casa.

Homem é detido pela CPE Anápolis após aparecer em vídeo efetuando tiros no quintal de casa pic.twitter.com/8Aqgieapuf — Portal 6 (@portal6anapolis) January 13, 2021

Ele foi identificado apenas como J. L. P. B. e, quando os militares chegaram no endereço, puderam constatar que o homem também tinha um passado sombrio.

É que no nome dele já existem outras passagens por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Uma busca foi realizada pela casa do suspeito e os policiais encontraram no quarto uma espingarda calibre 12 com dez cartuchos intactos e uma munição calibre 38.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, autuado por posse ilegal de arma de fogo e colocado à disposição do Poder Judiciário.