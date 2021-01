Mais mortes e outros 216 casos de Covid-19 foram confirmados em Anápolis nesta terça-feira (26), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo a pasta foram notificados pelo Ânima Centro Hospitalar e pela Santa Casa o óbito de um homem, de 52 anos, que faleceu no último dia 10, e um homem, de 88, que faleceu na data de hoje.

Nas últimas 24h, 114 moradores do sexo feminino, com idade entre 13 anos e 88 anos, e outros 112 do sexo masculino, de cinco a 88 anos, receberam diagnóstico laboratorial positivo para o novo coronavírus.

O total acumulado de casos está em 20.598, sendo que 441 se referem a óbitos, 1860 a isolamento domiciliar, 38 a internações e 18.256 a curados.